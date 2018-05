Stiri pe aceeasi tema

- Printul Harry al Marii Britanii, nepotul reginei Elisabeta a II-a, si logodnica sa, Meghan Markle, au devenit sambata soț și soție. Nunta regala a avut in capela St. George de pe domeniul Castelului Windsor.

- Fosta actrita americana Meghan Markle si Printul Harry al Marii Britanii, nepotul reginei Elisabeta a II-a, se vor casatori religios, ceremonia fiind programata in jurul orei 11:00, in capela St. George de pe domeniul Castelului...

- Printul Harry si Meghan Markle au fost declarati sot si sotie in cadrul unei ceremonii ca-n povesti derulata sambata in capela St. George a castelului Windsor, transmite Press Association. Nepotul reginei Elisabeta a II-a si fosta actrita, care a primit rangul de Alteta Regala si titlul de ducesa de…

- Nunta printului William si Meghan Markle este, fara indoiala, principalul eveniment monden al anului, stele ale filmului, muzicii si sportului participand la eveniment alaturi de membrii aristocratiei britanice, transmite sambata DPA. Purtand un costum din trei piese, Elton John a sosit la capela St.…

- Mii de oameni, admiratori ai familiei regale britanice sau simpli curiosi s-au adunat sambata dimineata in orasul istoric Windsor, din apropiere de Londra, pentru a sarbatori nunta anului dintre printul Harry si actrita americana Meghan Markle, o casatorie despre care se spune ca va aduce un suflu nou…

- Printul Harry i-a salutat pe oamenii adunati in afara castelului Windsor pentru a celebra nunta sa cu actrita americana Meghan Markle din acest weekend, relateaza Reuters. Printul Harry, alaturi de fratele sau mai mare William, au mers printre oamenii adunati in fata castelului cu mai putin de 24 de…

- Compania British Airways va celebra nunta regala de sambata efectuand un zbor spre Canada cu un echipaj format numai din angajati cu numele Harry si Meghan, relateaza marti Reuters. Printul Harry, de 33 de ani, nepotul reginei Elisabeta a II-a si al sasea in ordinea succesiunii la tronul britanic, si…