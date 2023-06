Nuntă mare pe Litoral. Fost ministru PSD de Finanțe se căsătorește a doua oară La unul dintre cele mai luxoase hoteluri de pe Litoral, un fost ministru PSD al Finanțelor se recasatorește astazi cu o colega de serviciu. Directorul Direcției Mari Contribuabili din cadrul ANAF, Ionuț Mișa, fost ministru PSD al Finanțelor in cabinetul Tudose, se recasatorește astazi la Constanța cu o colega de serviciu. Petrecerea, masa și dansul va avea loc la hotelul Vega din Mamaia deținut de mogul energiei Gabriel Comanescu, unde sunt invitați o mulțime de „mari contribuabili” și politicieni, mai ales din zona Constanța. Trebuie precizat ca Ionuț Mișa a mai fost casatorit Monica-Roxana și… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

