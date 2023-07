Sorina Grozav, fiica Marianei Tirca, și Gicu Grozav, fotbalist cu peste 30 de selecții la naționala, aflat acum la Petrolul merg la altar, pentru cununia religioasa. Cei doi sunt casatoriți civil de anul trecut, iar acum vor face nunta. Sorina Grozav a fost desemnata cea mai buna handbalist din Liga Florilor, in sezonul recent incheiat, reușind sa ii ia fața Cristinei Neagu. Gicu Grozav s-a intors anul trecut in Romania, dupa patru ani petrecuți in Ungaria, tocmai pentru a fi alaturi de soția sa, conform ziare.com . The post Nunta mare azi in sportul romanesc, intre cea mai buna handbalista din…