Celebrul actor american Sean Penn s-a casatorit cu actrita australiana Leila George, intr-o ceremonie oficiata prin videoconferinta, transmite ABC. "Am avut o nunta COVID. Aceasta a fost oficiata prin videoconferinta, iar noi eram acasa cu cei doi fii si cu fratele meu. Dar am facut-o pana la urma. As putea spune ca exista factori care te elibereaza de constrangerile sociale in timpul pand