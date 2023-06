Stiri pe aceeasi tema

- PETRECERE… Un video cu o așa-zisa nunta a devenit viral pe TikTok. Evenimentul ar fi avut loc weekend-ul trecut, in fața blocului 32, cunoscut in Vaslui drept ghetoul orașului. Mirii sunt doi rromi cuplați de vecini, ei fiind și cei care au pus la cale totul: le-au pus la dispoziție un costum și o rochie…

- POCINOG… Primarul Ioan Ciupilan a spus, la ultima sedinta de Consiliu Local, ca cinematograful „Dacia” este gata, doar ca se asteapta ca cei de la Compania Nationala de Investitii sa organizeze receptia lucrarilor. Husenii care stau in proximitatea obiectivului proaspat renovat insa, tot uitandu-se…

- INFIORATOR…Crima terifianta in satul Țuțcani, comuna Malușteni: un batran de 96 de ani, Sandu C., și-a omorat soția Eliza C., in varsta de 82 de ani, cu o barbarie greu de descris in cuvinte, chiar in ziua cand el implinea anii! Victima a fost descoperita pe 11 mai a.c. dimineața, de femeie (o vecina)…

- MUZICA… Cunoscutul folkist Emeric Imre revine, anul acesta, la Vaslui, in cadrul Festivalului – Concurs „Mai cu folk”. Evenimentul va avea loc in perioada 13-14 mai, in Parcul Copou, insa cei care doresc sa participe in cadrul concursului trebuie sa se inscrie pana pe data de 5 mai. Autoritatile locale…

- Oamenii din Lețcani s-au adunat din nou la locul morții lui Luca, copilul de 3 ani ce a sfarșit sub roțile unui TIR. Dupa ce in prima zi de protest s-au adunat peste 300 de persoane, astazi sunt așteptați in numar cat mai mare. Se doresc rezultate, și se doresc Acum, inainte de a mai […] Articolul Ziua…

- INVESTIȚII… La aproximativ un an de la colaborarea materializata in proiecte de anvergura pentru protejarea și sprijinirea copiilor care provin din zona conflictului armat din Ucraina, dar și a celor aflați in situații de vulnerabilitate din județul Vaslui, Consiliul Județean Vaslui, Direcția Generala…