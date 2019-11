Stiri pe aceeasi tema

- Administrația locala din Ciugud a organizat și in acest an „Nunta de Aur”, eveniment in cadrul caruia au fost sarbatorite familiile din comuna care au implinit 50 de ani de casatorie. In acest an, opt familii au implinit jumatate de secol de cand au spus „Da”, aceștia fiind felicitați in cadrul unei…

- Andreea Balan a facut nunta si botez. A purtat rochie de mireasa cu mesaje din piese! Andreea Balan s-a casatorit ieri religios cu George Burcea si a organizat nunta si botezul fiicei sale in acelasi timp. Solista a purtat cu aceasta ocazie trei rochii de mireasa, dintre care una a fost brodata cu mesaje…

- Erau tineri și nerabdatori sa iși traiasca viața ca soț și soție. Iluzia fericirii a fost spulberata, la un an de la nunta, dupa ce secretele celor doi au fost descoperite. Tinerii nu au vrut sa divorțeze, alegand sa iși anuleze casatoria.

- Bianca a ramas vadua la aproape o luna de la nunta, dupa ce soțul ei, un tanar de doar 25 de ani, a murit intr-un tragic accident de motocicleta, deși circula regulamentar. La scurt timp de la tragedie, tanara din Horodnic a publicat un mesaj de-a dreptul sfașietor, ce a devenit imediat viral in mediul…

- Nunta proprie este un eveniment cu totul special in viața oricarei femei. Mai mult ca niciodata ținuta, machiajul, accesoriile, silueta, totul trebuie sa arate impecbil. Pentru a nu avea surprize, pregatirile trebuie incepute cu mult timp inainte. Iar rochia aleasa de data aceasta trebuie sa fie una…

- Fostul președinte al Mexicului, Enrique Pena Nieto, se pregatește de casatoria cu actuala sa iubita, Tania Ruiz. Cu doar cateva saptamani inainte de anunțul divorțului de actrița Angelica Rivera, de la inceputul acestui an, fostul președinte al Mexicului, Enrique Pena Nieto, a fost surprins la Madrid…

- La sfarșitul acestei luni, vedeta de televiziune Gabriela Cristea va avea nunta, dar și botez. Gabriela Cristea se pregatește pentru doua mari evenimente din viața sa. Luna aceasta, vedeta face nunta cu Tavi Clonda, dar cei doi iși vor boteza și fata cea mica. Vedeta de televiziune a dat detalii despre…

- La 25 de ani, luptatorul K1 Bogdan Nastase a decis sa se casatoreasca cu iubita sa, Madalina Mihaila. Cei doi sunt de cațiva ani impreuna. Aleasa inimii luptatorului este asistenta medicala, ea fiind cea care de fiecare data a avut grija de ranile de dupa meciuri ale lui Bogdan Nastase. Nunta la cort,…