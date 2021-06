Stiri pe aceeasi tema

- Denisa Tanase de la Bambi s-a casatorit cu omul de afaceri Mircea Branzei, in cadrul unei ceremonii restranse, dar fastuoasa, organizata la Nisa, pe Riviera Franceza. Povestea de iubire dintre Denisa Tanase și Mircea Branzei a inceput in 2007, deși au fost mereu discreți cu viața lor amoroasa. Din…

- E nunta mare in showbiz! Emilia Ghinescu se casatorește cu iubitul sau, dupa o relație de zece ani. Frumoasa artista va imbraca din nou rochia de mireasa și este nerabdatoare pentru ziua cea mare. Invitata in cadrul unei emisiuni TV, cantareața de muzica populara a facut dezvaluiri inedite despre marele…

- Oana Zavoranu nu s-a ferit niciodata sa spuna ce gandește, așa ca nu a facut acest lucru nici in cazul unei vedete care a intrat in lumea mondena de curand. Despre cine este vorba și ce cuvinte urate i-a adresat cunoscuta actrița? Bruneta a dat de pamant cu ea! In vizorul acesteia a intrat soția […]…

- Paștile și, in general, marile praznice, aduc mereu o atmosfera calda și placuta intre oameni, iar obiceiurile de familie legate de acestea confera continuitate și unesc generații, fac ca viața sa se ordoneze in tradiție și in comuniune.

- Dani Oțil și Gabriela Prisacariu s-au casatori sambata, pe 15 mai 2021. Cei doi au decis sa-și uneasca destinele chiar inainte de a deveni parinții unui baiețel minunat. Celebrul prezentator Tv a postat o fotografie de la nunta sa cu frumosul model și a strans imediat mii de aprecieri din partea urmaritorilor.

- Fara doar și poate acest weekend a fost dedicat nunților in showbiz! Cortes și iubita sa, Roxana, s-au casatorit. Artistul a postat pe contul sau de Facebook imagini emoționante de la fericitul eveniment, alaturi de blondina. Cu zambetul larg pe buze și radiind de-a dreptul, cei doi au trait din plin…