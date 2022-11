Numerologie cifra 11. Femeile care se nasc în această zi fac bani din piatră seacă! In numerologie cifra 11 are o insemnatate uriașa. Cei care vin pe lume sub un astfel de semn au un destin aparte. In mod special femeile cifrei 11 sunt inzestrate cu puteri nebanuite. Numerologie cifra 11 sau „maestrul mistic” In știința din spatele numerelor, cifra 11 este recunoscuta ca una cu o vibrație extrem de mare. De altfel, nu degeaba numarul a fost denumit și „maestrul mistic”. Se pune ca cei care vin pe lume in aceasta zi sunt trimiși ai lui Dumnezeu și dobandesc invațaturi de-a lungul vieții care le vor fi folositoare și celor din jurul lor. Daca ai in jurul tau o persoana nascuta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

