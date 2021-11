Stiri pe aceeasi tema

- Larisa Turea și Orest Dabija sunt candidații inaintați de fracțiunea PAS pentru funcția de membru al Consiliului Audiovizualului. Președinta Comisiei parlamentare de Cultura, Liliana Nicolaescu-Onofrei a dezvaluit in aceasta seara numele tuturor candidaților. Declarațiile au fost facute la emisiunea…

- Raluca Turcan revine cu noi declarații despre lipsa banilor de pensii și alocații și spune ca adevarul in acest sens va ieși la iveala. Declarațiile au fost facute in Parlament, potrivit news.ro. Raluca Turcan, noi declarații incendiare ”Realitatea este ca pare ca in dezbaterea publica sa fie cuvantul…

- Președinta Maia Sandu a propus astazi candidatura jurnalistului Ruslan Mihalevschi la funcția de membru al Consiliului Audiovizualului, din partea instituției prezidențiale. Demersul a fost expediat Comisiei cultura, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media a Parlamentului.

- Președinta țarii Maia Sandu considera ca in cazul femeii din Drochia, cu 5 copii, condamnata la inchisoare pentru o datorie, s-a produs o injustiție. Aceasta a precizat ca membrii Comisiei pentru problemele grațierii persoanelor condamnate nu i-au prezentat informația completa pe acest caz. Totodata,…

- Un nou proiect de lege pentru modificarea Legii Procuraturii a fost inregistrat in Parlament. Anuntul a fost facut de presedinta Comisiei juridica, numiri si imunitati, Olesea Stamate. Potrivit ei, scopul modificarilor este sa fie permis accesul la functia de procuror general si procurori-sefi ai procuraturilor…

- Consiliul Audiovizualului (CA) a decis sa monitorizeze buletinele de știri ale tuturor posturilor de televiziune naționale in perioada 5-10 octombrie 2021, transmite Noi.md cu referire la tv8.md. O decizie in acest sens a fost luata in urma solicitarii președintei Comisiei cultura, educație, cercetare,…

- Presedintele Senatului, Anca Dragu, a anuntat marti ca va trimite Curtii Constitutionale doua puncte de vedere - unul al Comisiei de resort, insusit de Biroul permanent, si altul in nume personal - referitoare la sesizarea Guvernului transmisa Curtii privind existenta unui conflict juridic Guvern…

- Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a comentat numirea lui Iurie Podarilov, achitat intr-un dosar de corupție, in funcția de șef al Inspectoratului General al Poliției. Acesta spune ca este la curent cu trecutul sau și ca este monitorizat, alaturi de alți funcționari. Declarațiile au fost facute…