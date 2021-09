Politehnica a anuntat azi numirea lui Calin Rosenblum in functia de director sportiv al alb-violetilor din Liga 2. Conducatorul are experienta in fotbalul timisorean inclusiv la concitadina aflata acum in disolutie – ACS Poli. Nu a fost singura modificare a organigramei clubului din „Centru” in aceasta perioada. Alb-violetii au si un nou coordonator al Centrului […] Articolul Nume noi in organigrama alb-violeta. Calin Rosenblum e director sportiv la Politehnica a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .