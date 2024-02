Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Nicolescu, administratorul special al lui Dinamo, a admis ca formația alb-roșie cauta un nou director sportiv. Dupa ce Ovidiu Burca și Gabi Glavan au plecat la finalul lui 2023, Andrei Nicolescu urmeaza sa nu se mai ocupe de partea sportiva a clubului. El e administrator special, funcție care,…

- Se anunța un nou cutremur la Dinamo! Dupa ce Ovidiu Burca și Gabi Glavan au plecat la finalul lui 2023, Andrei Nicolescu urmeaza sa nu se mai ocupe de partea sportiva a clubului. El e administrator special, funcție care, in insolvența, e echivalenta celei de președinte. ...

- Andrei Nicolescu, administratorul special al lui Dinamo, a ajuns in cantonamentul „cainilor” din Antalya și ii liniștește pe fani. Anunța cel puțin 4 transferuri GSP are 4 reporteri in Antalya: Eduard Apostol, Remus Dinu, Cristian Preda și Ionuț Iordache sunt prezenți pe toata durata cantonamentelor…

- Andrei Nicolescu, administratorul special de la Dinamo, a declarat ca e aproape sa semneze cu primii doi jucatori care se vor alatura lotului lui Kopic in iarna. Oficial clubului alb-roșu nu a vrut sa ofere nume, insa a recunoscut ca s-a aflat in discuții cu Damjan Djokovic, de la FCSB, informație oferita…

- Gigi Becali (65 de ani), patronul FCSB, a avut o intrevedere cu Andrei Nicolescu, administratorul special de la Dinamo, in cadrul careia cei doi conducatori au discutat despre transferurile lui Dorin Rotariu și Damjan Djokovic, ambii pe lista neagra a latifundiarului. Gigi Becali a anunțat ca Dorin…

- Gabriel Glavan a demisionat din funcția de director sportiv de la Dinamo, insa va ajuta clubul și pe administratorul special Andrei Nicolescu in mercato invernal, clubul luand in calcul și mulți dintre jucatorii propuși de (fostul) oficial. Gabriel Glavan a decis sa se desparta de clubul Dinamo, dupa…

- ”Cainii” joaca diseara la Botoșani, apoi vineri acasa cu FC Voluntari, ultimele doua partide oficiale din 2023. In criza de rezultate, cu ultima victorie la mijlocul lunii august, Dinamo afla in aceasta saptamana ce șanse mai are, real, la salvarea de la retrogradare și cum modeleaza viitorul echipei…

- Dinamo e in cautare de antrenor, dupa ce s-a desparțit, marți, de Ovidiu Burca. In cursul dimineții de miercuri, Andrei Nicolescu, administrator special la clubul alb-roșu, s-a intalnit cu Ionuț Badea (48 de ani), cel care ar putea prelua echipa. Știre in curs de actualizare Ionuț Badea apare și el…