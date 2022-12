Stiri pe aceeasi tema

- Pe 6 decembrie, an de an, creștinii il praznuiesc pe Sfantul Nicolae, unul dintre cei mai populari sfinți din calendarul creștin. Despre Moș Nicolae, așa cum este cunoscut in popor, se știe ca este ocrotitorul copiilor, mai ales al celor nevoiași. In aceasta zi de mare sarbatoare, creștinii respecta…

- Sezonul sarbatorilor de iarna incepe odata cu Sfantul Nicolae. Se știe ca este unul dintre cei mai populari sfinti ai crestinatatii și cel mai iubit de copii. An de an, Sfantul Nicolae aduce cadouri copiilor cuminți și cate o nuielușa pentru cei care au fost obraznici. Dar cand vine Moș Nicolae și in…

- Ce nume se sarbatoresc de Sfantul Andrei? Pe data de 30 noiembrie este praznuit Sfantul Andrei, zi in care cei care poarta acest nume și derivate din acestea iși sarbatoresc ziua onomastica. Afla in randurile urmatoare ce nume se sarbatoresc de Sfantul Andrei. Ce nume se sarbatoresc de Sfantul Andrei…

- Moș Nicolae 2022, pe ce data pica și care este, de fapt, semnificația acestei sarbatori. Sfantul Nicolae este unul dintre cei mai importanți sfinți, el fiind cunoscut ocrotitorul copiilor. Sarbatoarea Sfantului Ierarh Nicolae este marcata cu cruce roșie in calendar și se ține pe data de 6 decembrie,…

- Ce nume se sarbatoresc de Sfinții Mihail și Gavriil? Cei doi sfinți sunt praznuiți pe data de 8 noiembrie, zi in care peste 1,4 milioane de romani iși serbeaza ziua onomastica. Afla in randurile urmatoare ce nume se sarbatoresc de Sfinții Mihail și Gavril. Cine sunt Arhanghelii Mihail și Gavriil Arhanghelul…

- Sfinții Mihail și Gavril se sarbatoresc in fiecare an pe data de 8 noiembrie. Creștinii ortodocși și greco-catolici ii sarbatoresc și se bucura de petreceri uriașe date in cinstea celor care le poarta numele. Aceasta zi speciala este inscripționata in calendarul creștin cu cruce roșie și are o importanța…

- Unul din cele mai importante evenimente din viața unui parinte este venirea pe lume a unui copil. Cel de-al doilea, este atunci cand fiica sau fiul decide sa se casatoreasca. Dar, deși puține sunt cazurile, se intampla ca uneori parinților sa le fie refuzata aceasta bucurie. Este și cazul nostru, in…

- Ce nume se sarbatoresc de Sfanta Parascheva. Pe 14 octombrie este praznuita Sfanta Cuvioasa Parascheva, o sarbatoare foarte importanta pentru creștini și Biserica Ortodoxa. Cu aceasta ocazie, mii de romani iși sarbatoresc ziua onomastica. De unde provine numele de Parascheva Numele „Parascheva” inseamna…