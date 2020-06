Stiri pe aceeasi tema

- Pentru ca munca s-a transferat de la birou acasa, din cauza restricțiilor impuse de pandemia de Covid-19, platforma de comunicatii Zoom a devenit una dintre cele mai utilizate la nivel mondial, scrie Mediafax.Aceasta tranzitie a muncii de la birou sau de pe teren la munca de acasa a facut ca in timp…

- Painea și produsele de panificație s-ar putea scumpi din nou, din vara. Procesatorii anunta ca au crescut cheltuielile cu achiziția cerealelor, iar noua recolta de grau se anunța slaba din cauza secetei.

- Cel mai mare angajator al Europei inainte de pandemie, Germania a trecut la concedieri masive. Industria care a pierdut 58% din angajați, in ultima luna Multe industrii germane reduc numarul locurilor de munca, pe fondul crizei provocate de pandemia de coronavirus (COVID-19), se arata intr-un studiu…

- Profitul Skoda Auto, care face parte din grupul Volkswagen AG, a scazut cu 25% in primul trimestru din 2020, din cauza efectelor pandemiei de coronavirus (COVID-19), transmite Reuters, informeaza AGERPRES . Producatorul ceh de automobile a inregistrat in primele trei luni din 2020 un profit operational…

- Rata de ocupare a fortei de munca din Germania a scazut la un nivel fara precedent, din cauza impactului avut de pandemia de coronavirus asupra economiei care este motorul de crestere al Europei, potrivit datelor institutului de cercetari Ifo, citate de CNBC.

- Aproximativ 6 milioane de persoane, intre care 2 milioane de straini, participa anual la sarbatoarea de doua saptamani de la Munchen care aduce peste 1 miliard de euro orasului. „Am decis ca riscul este prea mare. E un mare pacat", a spus premierul Bavariei, Markus Soeder. Anul acesta, festivalul trebuia…

- Organizatia Mondiala a Muncii a anuntat ca 25 de milioane de locuri de munca vor fi pierdute în timpul pandemiei de coronavirus, iar reducerile reflecta cea mai profunda recesiune pe timp de pace din anii 1930 încoace. La început de aprilie 2020: În România, la…

- Autoritatile germane se asteapta ca un numar record de 2,15 milioane de persoane sa recurga in acest an la un program de lucru mai scurt in conditiile in care pandemia de coronavirus provoaca haos pe piata muncii, se arata intr-un document al Ministerului Muncii din Germania consultat de Reuters,…