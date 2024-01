Stiri pe aceeasi tema

- Numarul prezentarilor cu fracturi la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean Brasov a crescut semnificativ in ultimele doua zile, din cauza ghetii care acopera trotuarele din municipiul Brasov in pofida amenzilor date de Politia Locala celor care nu au curatat-o din fata imobilelor, potrivit…

- Cei care au avut mici probleme de sanatate in weekend sau noaptea cand nu gaseau disponibili medicii de familie și-au vrut sa se adreseze centrului de permanența din Bistrița pentru a nu aglomera UPU, au avut o surpriza! Acesta este inchis pentru renovare. Centrul de Permanența din Bistrița a fost inchis…

- Cei care au avut mici probleme de sanatate in weekend sau noaptea cand nu gaseau disponibili medicii de familie și-au vrut sa se adreseze centrului de permanența din Bistrița pentru a nu aglomera UPU, au avut o surpriza! Acesta este inchis pentru renovare. Centrul de Permanența din Bistrița a fost inchis…

- Ministrul sanatatii Alexandru Rafila recomanda populatiei sa apeleze mai intai la medicul de familie in cazul unor simptome de viroza respiratorie sau gripa. El a precizat ca stationarea prelungita la Unitatea de Primiri Urgente pentru o forma usoara sau medie de viroza predispune si la alte imbolnaviri.…

- Aceasta a ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe Targu Mureș cu mai multe afecțiuni, pe langa gripa și pneumonie. A beneficiat de o serie de analize, CT, consult de specialitate in Neurologie, Infecțioase și Interne, iar pentru ca nu erau locuri pentru internare la Infecțioase femeia a fost izolata in…

- Potrivit unui bilanț al Spitalului Clinic Județean de Ugența Bistrița facut public de managerul Gabriel Lazany, anul trecut 41.700 de bistrițeni au fost internați in unitatea medicala. Tot anul trecut, numarul intervențiilor chirurgicale efectuate in spitalul din Bistrița a ajuns la 8.900. 41.754 de…

- Medicii care prind turele de sarbatori la unitațile de primiri urgențe știu ca trebuie sa se aștepte la un flux mai mare de pacienți, in perioada sarbatorilor. Și in acest an, in medie, intre 180 și 200 de persoane au ajuns zilnic la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic Județean din Timișoara.…

- Medicii din Unitatea de Primiri Urgențe a celui mai mare spital din Olt s-au confruntat cu o avalanșa de pacienți in zilele de sarbatoare, cazuistica fiind variata. Abuzul de alimente și alcool a generat cele mai mari probleme.