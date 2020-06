Numarul pacientilor cu COVID-19 este in scadere in judetul Vrancea, ajungand, joi, la 147 de persoane, dupa ce 57 de pacienti asimptomatici au fost externati, a informat Prefectura.

"Un numar de 57 de pacienti cu COVID-19, asimptomatici, 22 de la Spitalul Municipal Adjud si 35 de la Spitalul Judetean de Urgenta 'Sf. Pantelimon' Focsani, au fost externati in cursul zilei de joi. In cele doua spitale sunt internati in prezent 147 de pacienti, dintre care patru in stare grava, la sectia ATI a Spitalului Municipal Adjud", a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Prefecturii Vrancea,…