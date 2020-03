Numarul persoanelor care au murit in Marea Britanie dupa ce au fost testate pozitiv cu noul coronavirus a ajuns la 1.228, conform datelor date publicitatii duminica, o crestere cu 209 fata de anuntul precedent, transmite Reuters potrivit Agerpres. Noile date corespund situatiei inregistrate in data de 28 martie, la ora locala 17:00.



In total, 19.522 de britanici au fost testati pozitiv cu noul coronavirus pana duminica, conform Departamentului britanic pentru Sanatate si Asistenta Sociala, o crestere de peste 2.400 de noi cazuri inregistrata in ultimele 24 de ore, transmite si DPA