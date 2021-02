Numărul înșelătoriilor de pe Instagram a crescut cu 50% în perioada pandemiei Pandemia a schimbat modul in care ne traim viața. Ne-a forțat pe mulți dintre noi sa ramanem acasa pentru munca sau studiu, ne-a schimbat obiceiurile de a face cumparaturi, am inceput sa ne indreptam mai mult catre cumparaturile online chiar și pentru produsele de uz casnic și alimente, iar timpul in care stam conectați la telefoane a crescut, de asemenea, pe masura ce cautam noi locuri de divertisment. Atat de mult incat se pare ca numarul inșelatoriilor pe platformele de socializare, precum Instagram, a inregistrat o creștere cu peste 50%. Acest lucru este potrivit cifrelor de la Action Fraud,… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol: connect.ro

