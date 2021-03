Numărul infectărilor cu COVID-19, în continuă creștere. Un alt județ intră în scenariul roșu Pana astazi, 3 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 812.318 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Realizare istorica! Gaura neagra, creata cu succes intr-un laborator 746.779 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 4.278 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Complimentul pe care l-a primit Șoșoaca din partea unuia dintre cei mai ravniți burlaci ai Romaniei Pana astazi,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

