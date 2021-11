Numărul familiilor afectate de boala Alzheimer s-ar putea tripla până în 2050 Numarul familiilor afectate de maladia Alzheimer ar putea crește de aproape trei ori pana in 2050 și sa ajunga la 150 de milioane, estimeaza oficialii unei companii elvețiene care produce medicamente impotriva acestei boli. „Aceasta boala neurogenerativa sa creasca de aproape trei ori pana in 2050 si sa ajunga la 150 de milioane”, a declarat Andrea Pfeifer CEO-ul companiei elvețiene AC Immune, care dezvolta in prezent un medicament impotriva Alzheimer, citat de Reuters. Recent, compania elvetiana de medicamente si-a asigurat o investitie de mai multe milioane de euro de la principalii finantatori… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ryanair, cel mai mare operator aerian low-cost din Europa, ia in considerare o delistare de pe bursa din Londra, o consecinta directa a Brexit-ului. Compania aeriana irlandeza, Ryanair, si-ar putea delista actiunile de pe bursa de valori din Londra (LSE) ca urmare a ieșirii Marii Britanii din Uniunea…

- Norvegia opreste vaccinarea copiiilor de 12-15 ani cu a doua doza de vaccin impotriva Covid-19 pana la aparitia mai multor informatii privind siguranta acestora, transmite Reuters. Statul nordic a recomandat pana acum doar utilizarea vaccinului anti coronavirus al Pfizer /BioNTech. Ministerul Sanatatii…

- Italia a atins tinta de vaccinare anti-COVID-19 cu schema completa a 80% din populatia cu varsta peste 12 ani, potrivit datelor oficiale prezentate duminica, informeaza Reuters. Astfel, un numar de 43.229.551 persoane cu varsta peste 12 ani, dintr-o populatie totala de aproximativ 60 de milioane, erau…

- Senatorul PSD Neamt Razvan Cuc acuza conducerea Directiei de Sanatate Publica (DSP) Neamt ca a conditionat prezenta la un concurs pentru angajarea personalului medical la Spitalul Judetean de Urgenta Piatra-Neamt de vaccinarea impotriva SARS-CoV-2 sau dovada trecerii prin boala, fara a permite accesul…

- Elvetia ofera cupoane-cadou celor care-i conving si pe altii sa se vaccineze impotriva COVID-19, a anunțat guvernul. Fiecare persoana nou vaccinata va fi rugata sa numeasca persoana care i-a convins sa se vaccineze, a precizat guvernul, acea persoana urmand sa primeasca un bon valoric de 50 de franci…

- Osteoartrita, denumita și osteoartroza sau pe scurt, artroza, apare din cauza deteriorarii, in timp, a cartilajul protector al suprafețelor articulare, care duce astfel la lezarea țesutului osos (prin frecarea oaselor intre ele) și la apariția durerilor articulare, respectiv a rigiditații și dizabilitații…

- Coreea de Sud cumpara 1,5 milioane de doze de vaccinuri COVID-19 din Romania, a declarat miercuri ministerul sanatații de la Seul, potrivit Reuters. Dozele achiziționate sunt de la compania Pfizer și Moderna. In luna iulie, secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Andrei Baciu, vicepresedinte CNCAV,…

- Autoritațile din SUA vorbesc deja de o a doua doza in cazul vaccinului Johnson&Johnson, administrat in doza unica impotriva COVID-19. Cercetatorii companiei americane spun ca protecția oferita impotriva virusului crește de 9 ori in acest caz. Specialiștii companiei americane susțin ca doza suplimentara…