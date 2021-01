Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației, Sorin Mihai Cimpeanu, a decis ca numarul de elevi in clasele de inceput de ciclu in invatamantul liceal de zi, se va reduce de la 28 la 24 de elevi in clasa pentru filiera tehnologica și invațamantul profesional, și de la 28 la 26 de elevi in clasa pentru filiera teoretica, anunța…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat marți, la Antena 3, ca deși iși dorește categoric redeschiderea școlilor, aceasta decizie va fi luata in baza evoluției pandemiei, a dorinței de vaccinare a profesorilor și a modelelor din alte țari. In acest context, ministrul a precizat ca…