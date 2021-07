Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie a înregistrat marti 46.558 de cazuri noi de Covid-19, iar în perioada 14-20 iulie a avut loc o crestere de 40,7% a numarului de infectii, comparativ cu cele sapte zile precedente, potrivit datelor guvernamentale, transmite Reuters.96 de persoane au decedat, într-un…

- Anglia intra luni in ultima etapa a suprimarii restrictiilor sanitare contra noului coronavirus, in timp ce alte natiuni ale Regatului Unit - Scotia, Tara Galilor si Irlanda de Nord - au adoptat un calendar mai prudent, informeaza AFP, conform AGERPRES. In pofida opozitiei din partea a numerosi oameni…

- Premierul britanic Boris Johnson i-a indemnat duminica pe britanici sa fie precauti si sa se autoizoleze atunci cand li se spune, intr-un mesaj video lansat in ajunul ridicarii majoritatii restrictiilor anti-COVID-19 in Anglia, relateaza Reuters. "Va rog, va rog, va rog, fiti precauti",…

- Cu 51.870 de noi cazuri de infectare cu coronavirus, Regatul Unit raporteaza astazi cel mai mare numar de imbolnaviri din 15 ianuarie și pana acum, potrivit BBC . Totodata, au fost inregistrate 49 de noi decese, in termen de 28 de zile de la testul pozitiv. In ciuda numarului mare de infectari, cel…

- Premierul britanic și-a expus planurile de a ridica restricțiile sociale și economice cauzate de COVID-19, in Anglia. Boris Johnson a lasat de ințeles ca peste doua saptamani se va renunța la majoritatea restricțiilor, dar decizia finala va fi luata saptamana viitoare, a informat agenția Reuters . Boris…

- Regina Elisabeta a II-a a acordat Serviciului National de Sanatate (NHS), foarte solicitat de pandemia de COVID -19, Crucea lui George (George Cross), cea mai inalta distinctie civila din Regatul Unit, relateaza AFP. ''Aceasta decoratie rasplateste tot personalul NHS, trecut si prezent, in toate…

- Totuși, chiar daca s-au scos multe restricții, spre deosebire de Scotia, Tara Galilor si Anglia, distantarea sociala ramane in vigoare in Irlanda de Nord. Aceasta inseamna ca oamenii nu au voie inca sa se imbratiseze cu prietenii apropiati sau rudele. Dar, cel mai important, barurile, restaurantele…

- Marea Britanie va desfasura anul viitor o ancheta asupra modului în care guvernul a gestionat pandemia de Covid-19, a anuntat miercuri premierul Boris Johnson, potrivit Agerpres.„Acest proces va analiza în detaliu actiunile statului”, a afirmat el în parlament.Ancheta…