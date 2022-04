Stiri pe aceeasi tema

- SN Nuclearelectrica SA lanseaza platforma de responsabilitate sociala ldquo;Nucleu de bine", care urmeaza directiile strategice si viziunea companiei de a construi un viitor durabil pentru generatia viitoare, atat prin productia de energie curata la standarde de excelenta, cat si prin impactul socio…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, vineri, la inceputul sedintei de Guvern, ca va aproba acordul privind ajutorul financiar nerambursabil de 100 de milioane de lei, pentru Republica Moldova, informeaza News.ro."Vom aproba acordul privind acordarea ajutorului financiar pe care tara noastra l-a stabilit…

- Furnizorul Enel se plange de plafonarea facturilor: Compania a pierdut o suma uriașa anul trecut Furnizorul Enel se plange de plafonarea facturilor: Compania a pierdut o suma uriașa anul trecut Furnizorul de energie italian Enel, cu un portofoliu de 3 milioane de consumatori de energie pe plan local,…

- NN Romania a a incheiat anul fiscal cu creșteri de profit și al numarului de asigurați, in ciuda pandemiei de Coronavirus, informeaza compania de asigurari. “In segmentul asigurarilor de viața și sanatate, activele financiare administrate de NN Asigurari de Viața au atins aproape 4,6 miliarde de lei…

- “Termene.ro , platforma care ofera informatii actualizate in timp real despre firmele din Romania, estimeaza o crestere a cifrei de afaceri de 50% in anul 2022 pana la nivelul de 1,8 milioane de euro. Compania si-a atins deja obiectivele de business si a ajuns in 2021 la venituri si incasari de 1,2…

- „Am fost, impreuna cu ministrul energiei, cu ministrul agriculturii, la doua obiective foarte importante. Este vorba de Centrala Nucleara de la Cernavoda, unde, impreuna cu echipa de conducere de la centrala si, desigur, cea a Ministerului Energiei, am confirmat, practic, interesul pe care guvernul…

- Agroland Business System, grup antreprenorial romanesc de retail, agricultura și alimentație, care deține cea mai mare rețea de magazine agricole din Romania, estimeaza o cifra de afaceri de 241 milioane de lei in 2022, EBITDA de 20,7 milioane de lei și un profit net de 13 milioane de lei. Compania…

- Companiile cu capital majoritar sau integral de stat care au terminat pe plus anul 2021 vor fi obligate sa verse la buget cel puțin 90% din profitul ramas dupa plata impozitelor, conform unei decizii a Executivului, citata de Profit.ro . In cazuri „temeinic justificate”, Guvernul poate decide alocarea…