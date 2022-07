Stiri pe aceeasi tema

- Nuclearelectrica anunța avansarea Proiectului Retehnologizarii Unitații 1 prin semnarea primului contract cu Candu Energy, membra a grupului SNC-Lavalin și Autoritatea de Proiectare a Unitații 1 și OEM (Producator de echipamente originale) pentru tehnologia CANDU, in faza a II-a a proiectului. In cadrul…

- Prima centrala cu reactor nuclear modular de mici dimensiuni din Europa Foto: www.nuclearelectrica.ro/cne/exploatare/ La Doicesti, în judetul Dâmbovita, ar urma sa fuctioneze prima centrala cu reactor nuclear modular de mici dimensiuni din Europa. Reprezentantii…

- SN Nuclearelectrica SA anunta ca lucrarile aferente opririi planificate a Unitatii 1 CNE Cernavoda au fost finalizate, iar Unitatea 1 a fost sincronizata la Sistemul Energetic National in data de 28 iunie 2022, atingand puterea nominala in data de 29 iunie 2022.Potrivit SNN, Unitatea 1 a intrat in programul…

- Lucrarile aferente opririi planificate a Unitatii 1 a Centralei de la Cernavoda au fost finalizate, iar unitatea a fost sincronizata marti la Sistemul Energetic National, miercuri atingand puterea nominala, informeaza SN Nuclearelectrica printr-un comunicat.

- Social In perioada 1 – 15 iulie, primariile trebuie sa desfașoare primul control de verificare și identificare a terenurilor infestate cu ambrozie iunie 14, 2022 08:55 Agentia pentru Protectia Mediului Teleorman (APM Teleorman) informeaza opinia publica cu privire la instituirea unor masuri de prevenire,…

- Intr-o adunare generala extraordinara desfasurata luni, 96,26% dintre actionarii prezenti care si-au exprimat votul au votat in favoarea retragerii certificatelor americane de depozit ale Didi de la NYSE, a spus compania. Din cele 1,2 miliarde de actiuni in circulatie la 28 aprilie a acestui an, membrii…

- Unitatea 1 a Centralei nucleare de la Cernavoda, este oprita planificat incepand de duminica, pentru mentenanta si testari. ”Unitatea 1 CNE Cernavoda va intra in programul de oprire planificata incepand cu data de 08.05.2022. Desincronizarea de la Sistemul Energetic National va avea loc la ora 11:00.…

- Unitatea 1 a CNE Cernavoda va intra duminica in programul de oprire planificata, desincronizarea de la Sistemul Energetic National urmand sa aiba loc la ora 11:00, potrivit Nuclearelectrica. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…