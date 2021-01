Stiri pe aceeasi tema

- Chimcomplex Borzesti, care detine activele de baza ale Oltchim, a avut pierderi de 32,91 milioane lei in primele noua luni ale anului, de la un rezultat net negativ de 1,05 milioane lei in perioada similara a anului trecut, potrivit rezultatelor raportate Bursei de Valori Bucuresti (BVB), potrivit…

- ”Aproba repartizarea profitului net aferent situatiilor financiare individuale interimare ale Teraplast SA pentru perioada de noua luni incheiata la data de 30 septembrie 2020, si aproba distribuirea de dividende in valoare totala de 45.323.187 lei, dividendul brut/actiune propus fiind de 0,0260 lei.…

- Romgaz anunța un profit de 942 mil. lei la 9 luni, in scadere fața de anul trecut. Compania de stat estimeaza ca va fi executata de ANAF Producatorul de gaze Romgaz a obtinut, in primele noua luni ale anului, un profit net de 941,9 milioane de lei, in scadere cu 20,52% comparativ cu perioada similara…

- Antibiotice și-a redus vanzarile și profitul in primele 3 trimestre ale acestui an, efect al bulversarior din sistemul medical, care au readus dinamica pe care o are consumul de medicamente abia in septembrie la nivelurile de dinainte de șocul coronavirus. Antibiotice (ATB), furnizor important de antiinfecțioase…

- Antibiotice a obtinut un profit net de 18,042 milioane de lei in primele noua luni din acest an, in scadere fata de cele 21,561 milioane de lei consemnate in aceeasi parte a anului trecut, potrivit unui raport al companiei remis Bursei de Valori Bucuresti, potrivit Agerpres."In contextul anului…

- Turbomecanica a incheiat primele noua luni ale acestui an cu un profit de 8,694 milioane de lei, in scadere cu 50,9% fata de cel din perioada similara a anului trecut, care a fost de 17,71 milioane de lei, conform datelor financiare transmise Bursei de Valori Bucuresti.Societatea a realizat…

- Rompetrol Rafinare a suplimentat si modificat corespunzator, cu suma de 75 milioane de dolari, o facilitate de credit multivaluta (dolari, leu, euro), in valoare de 360 milioane de dolari, incheiata in data de 23 aprilie 2015, conform unui raport remis Bursei de Valori Bucuresti.Majorarea…

- Compania Nationala de Transport al Gazelor Naturale Transgaz a semnat un contract de imprumut de 360 milioane de lei cu Banca Comerciala Romana, pentru finantarea a doua dintre proiectele sale investitionale. Conform unui raport remis Bursei de Valori Bucuresti, imprumutul este destinat…