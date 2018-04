Stiri pe aceeasi tema

- Iranul a luat in ras luni "pseudo-dezvaluirile" premierului israelian, Benjamin Netanyahu, care afirmase mai devreme ca detine "dovezi concludente" privind existenta unui program nuclear secret iranian, relateaza AFP. "Cat de convenabil. 'Timingul' perfect: baiatul care striga…

- Președintele Donald Trump a reacționat, dupa conferința de presa a premierului israelian Benjamin Netanyahu despre programul nuclear al Iranului, precizand ca demonstreaza faptul ca a avut dreptate cu privire la criticile sale, privind acordul nuclear incheiat in 2015.

- Prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, a prezentat, luni, dovezi despre care sustine ca scot în evidenta faptul ca Iranul îsi dezvolta în secret programul nuclear, încalcând acordul nuclear semnat

- Rusia nu considera posibile eventuale schimbari sau adaugiri in acordul international nuclear cu Iranul, a declarat joi purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe rus, Maria Zakharova, relateaza...

- Teheranul nu va accepta nicio masura de natura sa limiteze prevederile acordului nuclear iranian, a avertizat sambata un important oficial iranian, in momentul in care statele europene si SUA...

- Presedintele american Donald Trump a evocat marti dezacorduri cu secretarul de stat Rex Tillerson pentru a explica demiterea acestuia, mentionand in special dosarul nuclear iranian, in timp ce seful diplomatiei americane a anuntat ca nu a vorbit cu Donald Trump referitor la demiterea sa si nu cunoaste…

- Prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, a avertizat ca "intunericul ne va cuprinde" pe masura ce Iranul isi extinde sfera de influenta in Orientul Mijlociu, scrie The Guardian. "Sursa raului este aceasta tiranie de la Teheran. Mesajul meu pentru voi este urmatorul: trebuie sa oprim Iranul, vom…