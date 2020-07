Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Donald Trump, a discutat, joi, cu omologul sau din Rusia, Vladimir Putin, despre reducerea armamentului atomic si despre intensificarea relatiilor comerciale bilaterale. "Presedintele Vladimir...

- Statele Unite si Rusia reiau luni, la Viena, negocieri cu privire la controlul armamentului nuclear, amenintate inca de la inceput de insistenta Washingtonului de a include China, ceea ce Beijingul refuza, relateaza AFP, potrivit news.ro.Delegatiile au sosit catre ora 6.30 GMT (9.30, ora Romaniei)…

- SUA si Rusia reiau luni, la Viena, negocierile privitoare la controlul armamentelor, insa acestea par amenintate inca de la inceput de instanta Washingtonului ca la discutii sa participe si China, ceea ce Beijingul refuza, transmite sambata AFP, potrivit Agerpres.Citește și: SURSE Delapidarea…

- SUA si Rusia reiau luni, la Viena, negocierile privitoare la controlul armamentelor, insa acestea par amenintate inca de la inceput de instanta Washingtonului ca la discutii sa participe si China, ceea ce Beijingul refuza, transmite sambata AFP. Ambasadorul Marshall Billingslea, reprezentantul…

- Statele Unite ale Americii si Federatia Rusa vor purta negocieri cu privire la controlul armelor pe data de 22 iunie, la Viena, cu cateva luni inainte de expirarea Tratatului privind armele strategice nucleare (START), informeaza marti dpa. Ultimul tratat important intre SUA si Rusia privind…

- Strainii care au fost in Brazilia in ultimele doua saptamani nu mai au voie sa patrunda pe teritoriul Americii. Anunțul de la Casa Alba vine la doua zile dupa ce tara latino-americana a devenit numarul doi la nivel mondial in privinta numarului de imbolnaviri cu noul coronavirus. Titularii cartilor…

- Presedintele american Donald Trump i-a sugerat joi, intr-o convorbire la telefon, omologului sau rus Vladimir Putin sa implice China in noi negocieri cu privire la o limitare a cursei inarmarii nucleare, a anuntat Casa Alba, relateaza AFP si Reuters potrivit news.ro.”Presedintele Trump a reafirmat…

- Președintele SUA, Donald Trump, a sugerat joi, ca Vladimir Putin vrea sa implice China în discuții suplimentare privind limitarea cursei înarmarii, a spus Casa Alba, potrivit AFP."Președintele Trump a reafirmat faptul ca Statele Unite sunt angajate într-o negociere privind…