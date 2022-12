Putine lansari de telefoane au loc pe final de an si in general e vorba despre producatori din China. Nu se abate de la regula nici nubia, sub-brandul celor de la ZTE, care la randul sau are sub brandul Red Magic in tutela. Tocmai au debutat Red Magic 8 Pro si Red Magic 8 Pro+ si aflati ce ne rezerva mai jos. Ca sa fie totul clar din start, versiunea cu Plus vine cu extra RAM si stocare. Cele doua pastreaza acelasi design, software, procesor, camere, chiar si dimensiuni. Procesorul Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 este completat de un cip Red Magic 2, care potenteaza efectele de gaming, precum culori,…