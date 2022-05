Nu vă grăbiți cu îmbătrânitul! Știu ca nu e cu putința, dar gandul nu-mi da pace: nu vreau sa imbatranesc. Și nici nu-mi doresc sa devin ințeleapta, deși ma indoiesc tot mai mult ca batranețea iți aduce liniște, calm, așezare, ințelegerea adanca a lucrurilor, acceptarea lor. Am vazut destui varstnici agitați, morocanoși, acri, țafnoși, obtuzi, suparați mereu pe toata lumea. […] Articolul Nu va grabiți cu imbatranitul! apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

