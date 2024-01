„Nu sunt disperat!” » Anunțul lui Horațiu Moldovan la reunirea Rapidului Portarul Horațiu Moldovan (25 de ani) a vorbit la reunirea Rapidului despre viitorul tau. Dupa ce a impresionat la echipa giuleșteana și la echipa naționala, Horațiu Moldovan a atras atenția mai multor cluburi, cel mai insistent fiind Basel, formație dispusa sa-i achite clauza de reziliere in valoare de 800.000 de euro. Daca negocierile s-ar concretiza, Moldovan ar incasa un salariu imens in Elveția, in jur de 50.000 de euro lunar. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

Sursa articol: GSP.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Din informațiile Gazetei, Horațiu Moldovan, 25 de ani, are o oferta din Elveția, de la Basel. Portarul vrea sa plece de la Rapid in aceasta iarna. Din 2021 la Rapid, Moldovan a crescut enorm in ultimii 3 ani: a devenit titular atat in Giulești, cat și la echipa naționala, cu care tocmai s-a calificat…

- Horațiu Moldovan (25 de ani) a fost desemnat „tricolorul” lunii noiembrie 2023 și a comentat calificarea Romaniei la EURO 2024. Horațiu Moldovan, portarul Rapidului, a fost piesa de baza in campania de calificare la Campionatul European din Germania. In meciurile decisive de luna trecuta, cu Israel…

- Cristiano Bergodi, antrenorul Rapidului, a vorbit despre anunțul facut azi de acționarul majoritar, Dan Șucu. Rapid - FC Voluntari se joaca sambata, de la 20:45. Va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe OrangeSport, PrimaSport și DigiSport „Echipa noastra tehnica ne-a semnalat nevoia de a imbunatați…

- Comitetul Executiv al UEFA aprobat sambata, in cadrul sedintei sale de la Hamburg, calendarul Campionatului European de fotbal feminin, care va avea loc in anul 2025 in Elvetia.Basel, Berna, Geneva, Lucerna, Sion, St Gallen, Thun si Zurich sunt cele opt orase in care se va derula competitia, care…

- Elvetia - Kosovo, meci contand pentru Grupa I din preliminariile pentru Campionatul European din Germania, este programat, sambata, 18 noiembrie, de la ora 21:45, pe St. Jakob Park din Basel, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1 si Prima Sport 2.

- Marius Șumudica, antrenorul turcilor de la Gaziantep, e marcat de anunțul prin care mentorul sau, Mircea Lucescu, și-a anunțat retragerea din cariera de antrenor. Il Luce l-a pregatit pe Șumi intr-o perioada glorioasa a Rapidului, iar cei doi au ramas in relații apropiate și peste ani. Șumudica n-avea…

- FRF a pus azi in vanzare biletele pentru meciul Romania - Elveția, ce se va disputa pe Arena Naționala, pe 21 noiembrie. Copiii sub 14 ani vor avea acces gratuit in cele doua tribune. Biletele sunt disponibile online pe site-urile bilete.frf.ro și bilete.ro, dar și in aplicația Fan Arena by FRF. Romania…

- Clipe de panica in Franța și Elveția! Au fost evacuate de urgența aeroporturile din Strasbourg și din Basel.In urma cu doua ore s-a terminat sesiunea plenara a Parlamentului European, iar pe Aeroportul din Strasbourg se aflau la momentul emiterii alertei cu bomba foarte mulți europarlamentari, inclusiv…