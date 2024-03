Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Stan, impresarul lui Alexandru Albu, i-a atacat pe șefii Rapidului, dupa ce mijlocașul a fost exclus din lot pe o perioada nedeterminata. Albu și Andrei Borza au petrecut in club in Iași, dupa infrangerea Rapidului cu Poli, scor 1-3. Dan Șucu, finanțatorul Rapidului, i-a criticat dur pe cei doi,…

- Alexandru Albu (30 de ani) și Andrei Borza (18 ani) au fost surprinși in club, imediat dupa infrangerea Rapidului in fața lui Poli Iași, 1-3. Noi imagini cu escapada celor doi au intrat in posesia GSP.ro. Eșecul de la Iași a șters debutul perfect de an al Rapidului. Suporterii și-au certat favoriții…

- Dupa derby-ul „U” Cluj - FCSB, de pe Cluj Arena, patronul Rapidului, Dan Șucu, a insinuat ca Universitatea Cluj nu și-ar fi aparat corect șansele in meciul contra liderului, avand in vedere relația dintre Dan Nistor, cel care a ratat un penalty și antrenorul celor de la FCSB, Mihai Pintilii. De asemenea,…

- Daniel Niculae (41 de ani), președintele Rapidului, jubileaza dupa ce FCSB s-a incurcat in deplasarea de la Cluj impotriva Universitații (0-0), iar giuleștenii s-au apropiat la 7 puncte de marea rivala. Rapid, ocupanta locului 2 din Superliga cu 48 de puncte, este principala urmaritoare in lupta pentru…

- Dan Șucu, Victor Angelescu și Daniel Niculae, oamenii care conduc Rapidul, au fost in tribune la Voluntari - UTA 0-1. A doua zi dupa victoria Rapidului cu Hermannstadt, 2-0 in Giulești, Șucu a fost la un alt meci din Superliga. A profitat ca acesta s-a jucat la Voluntari și a mers alaturi de colegii…

- Horațiu Moldovan (25 de ani), portarul Rapidului, s-a ințeles cu Atletico Madrid și va pleca in Spania sambata, 20 ianuarie, pentru a face vizita medicala la trupa lui Diego Simeone. Aracadie Zaporojanu, impresarul internaționalului roman, a anunțat ca Horațiu va juca impotriva lui FCU Craiova, azi…

- Daniel Niculae, președintele Rapidului, a vorbit despre situația lui Horațiu Moldovan, portar care s-ar putea desparți de giuleșteni iarna aceasta. Prestațiile bune din poarta naționalei și a Rapidului au atras tot mai mult interes pentru Moldovan. Internaționalul roman ar putea pleca din Giulești chiar…

- Ministrul Culturii, Raluca Turcan, a anuntat, vineri, ca urmeaza in 2024 investitii in cladiri de patrimoniu si institutii culturale si a dat ca exemple Opera si Teatrul din Cluj, Muzeul National al Romaniei, Teatrul si Biblioteca din Craiova, asezamintele Bratianu, Vila Florica.