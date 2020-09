Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Electoral Central (BEC) a respins miercuri, cu majoritate de voturi, solicitarile PSD de renumarare a voturilor din Sectorul 1 al Capitalei, au declarat surse din cadrul BEC pentru G4Media.ro. Sursele din cadrul BEC au explicat pentru ca solicitarile PSD au fost respinse pe fond.Potrivit acestora…

- Biroul Electoral Central ia din nou in discutie, miercuri, sesizarea formulata de PSD Sector 1 Bucuresti privind renumararea voturilor la alegerile locale in acest sector. Aceasta sesizare s-a aflat si marti pe ordinea de zi a sedintei BEC, dar a fost amanata pentru miercuri. Pe ordinea de zi a sedintei…

- Clotilde Armand, candidatul USR PLUS la Primaria Sectorului 1 a caștigat alegerile locale la diferența de 1.007 voturi fața de actualul primar, Daniel Tudorache. Potrivit rezultatelor finale ale Biroului Central Electoral, Clotilde Armand are 40,95%, in timp ce Dan Tudorache a obținut 39,82%. “Am…

- Biroul Electoral Central a amanat pentru miercuri decizia de renumarare a voturilor de la Sectorul 1, conform surselor Digi24. Decizia a fost amanata pentru maine dupa ce PSD ar fi solicitat acest lucru, potrivit acelorași surse. Primarul din Sectorul 1 și candidatul PSD pentru un nou mandate a cerut,…

- Candidatul PNL-USR PLUS la Primaria Sectorului 1, europarlamentarul Clotilde Armand, spune ca va solicita Parchetului General sa preia ancheta despre situatia de la Biroul Electoral al Sectorului 1. Ancheta este acum instrumentata de poliție. Verificarile au inceput dupa ce Clotilde Armand a semnalat…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, anunta ca partidul a depus la Biroul Electoral Central o solicitare de renumarare a voturilor pentru Primaria Sectorului 1, el aratând ca numaratoarea paralela realizata de PSD arata ca primarul în functie Daniel Tudorache ar avea cu peste 200 de voturi…

- Scandal de zile mari la Primaria Sectorului 1 din Capitala! Ce s-a intamplat la numararea voturilor este incredibil. Mai multi politisti si jandarmi au sosit la sediul Primariei. Ce s-a intamplat la numararea voturilor pentru Sectorul 1 In urma cu doar cateva ore, Dan Tudorache, fostul edil al Primariei…