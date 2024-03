Stiri pe aceeasi tema

- Protocolul de colaborare al Alianței Dreapta Unita – din care fac parte USR, PMP și Forța Dreptei –, inițial respins de Biroul Electoral Central, a fost validat de Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ). Decizia BEC de respingere fusese luata la cererea reprezentantului PSD in acest organism.

- Inalta Curte de Casație și Justiție ii va desemna vineri, prin tragere la sorti, pe cei sapte judecatori care vor face parte din Biroul Electoral Central pentru alegerile locale si europarlamentare din luna iunie.

- Inalta Curte de Casație și Justiție a Romaniei va desemna, vineri, judecatorii care vor face parte din Biroul Electoral Central (BEC) pentru alegerile locale si europarlamentare din luna iunie. Ședința publica va incepe, la ora 13:30, la sediul Inaltei Curti de Casatie si Justitie din Bucuresti, iar…