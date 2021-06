Nu scăpăm de ploi. Meteorologii anunță vreme instabilă până miercuri Administrația Naționala de Meteorologie a anunțat, luni dimineața, ca ploile vor continua sa afecteze toata țara. Conform specialiștilor, vremea va fi instabila pana miercuri dimineața. Potrivit ANM, in jumatatea de est a țarii și local la munte vor fi averse insemnate cantitativ, descarcari electrice, intensificari ale vantului și izolat grindina. Ploile vor avea și caracter torențial, iar in intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitațile de apa vor depași 15-20 l/mp și, pe arii restranse, 25-50 l/mp. Informarea meteo vizeaza intreaga țara și este valabila de luni, de la ora 10.00,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o informare de precipitații abundente și condiții instabilitate atmosferica valabila de astazi, de la ora 10.00. Meteorologii informeaza ca in toata țara vor fi ploi torențiale, iar vremea va fi instabila in urmatoarele doua zile. In intervalul 14…

- Vremea continua sa fie instabila. Meteorologii au emis o informare de ploi pentru toata țara, valabila pana miercuri, 16 iunie. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) anunța ca, in intervalul 14 iunie, ora 10:00 – 16 iunie, ora 10:00 vor fi ploi torențiale, iar vremea va fi instabila. Potrivit…

- Meteorologii informeaza, luni dimineața, ca in toata țara vor fi ploi torențiale, iar vremea va fi instabila pana miercuri dimineața. Administrația Naționala de Meterorologie a trasmis o informare meteorologica in acest sens. CITEȘTE ȘI: S-a terminat Raliul Argeșului. Simone Tempestini, campion și anul…

- Meteorologii anunta, in prognoza speciala pentru Capitala, ca in a doua parte a zilei de duminica, 13 iunie, vor fi ploi torentiale, descarcari electrice si posibil grindina. Ploile vor continua si in urmatoarele doua zile, iar temperaturile maxime nu vor depasi 24 de grade Celsius. Cerul va fi variabil…

- Meteorologii au emis o avertizare de ploi torențiale, descarcari electrice, vijelii și posibila grindina, valabila in Capitala. Potrivit ANM, vor fi averse torențiale ce vor depași 15…20 l/mp, izolat 25 l/mp, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului, posibil grindina de mici…

- btr Administrația Naționala de Meteorologie a fpcut publica prognoza meteo valabila pentru urmatoarele doua saptamani, iar maramureșenii trebuie sa știe ca inca nu se poate renunța la hainele ceva mai grosuțe. Zilele calduroase vor alterna cu cele ceva mai friguroase, asta pana la finalul lunii aprilie.…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis sambata dimineața o prognoza meteo speciala pentru Capitala, valabila pentru intervalul 3 aprilie, ora 10:30 – 5 aprilie, ora 10:00. Cerul va avea innorari și vor fi perioade in care va ploua in intervalul menționat. Ploile vor fi mai intense in prima parte…

- Meteorologii anunța ca vremea va fi in continuare rece, cel puțin pana in 27 martie. Apoi, se mai incalzește, pana la valori medii de 10-15 grade Celsius. Administrația Naționala de Meteorologie anunța prognoza de vreme pe regiuni, pana in 4 aprilie. TRANSILVANIA Vremea deosebit de rece va fi caracteristica…