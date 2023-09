Florian Lixandru, secretar de stat in Ministerul Educației, a declarat ca elevii pot lua bursa de merit și cu medii de 5, 6, 7, daca sunt in primii 30% din clasa. Elevii pot lua bursa de merit și cu medii de 5, 6, 7, daca sunt in primii 30% din clasa, elevii din invațamantul primar pot beneficia doar de burse sociale și venitul mediu pe membru de familie luat in calcul pentru bursa sociala pentru venituri mici este 949 de lei – sunt cateva dintre precizarile legate de bursele din anul școlar 2023-2024 ale secretarului de stat in Ministerul Educației, Florian Lixandru, la TVR Info, in 20 septembrie.…