- In ultima perioada, Lidia Buble și-a ținut prietenii la curent cu mai multe imagini incendiare din vacanța. Artista a dezvaluit intr-o postare recenta ca și-a facut și un nou prieten pe plaja de care s-a desparțit foarte greu.

- Larisa Iordache a transmis un mesaj emoționant pe pagina sa de Facebook tuturor fanilor și admiratorilor care, de-a lungul timpului, au susținut-o și incurajat-o. Un nou capitol se deschide in viața ei. O țara-ntreaga a urmarit-o cu sufletul la gura in competiții, i-am ținut pumnii stranși de fiecare…

- Concurenții de la „Asia Express – Drumul Imparaților” au intrat in bucataria de la „Chefi la cuțite”, intr-o ediție speciala a emisiunii. Marii absenți ai show-ului au fost Mihai Petre, Lidia Buble și sora ei, Estera. Cei trei au lipsit de la filmari. „Asia Express” continua la „Chefi la cuțite”. Concurenții…

- Lidia Buble și sora ei Estera au participat impreuna la „Asia Express” sezonul 4, iar fetele au ajuns in competiție pana in semifinala, cand au fost eliminate. Artista s-a intors de pe Drumul Imparaților cu ceva probleme de sanatate, dar și cu kilograme in plus.Deși la televizor parea ca s-ar fi ingrașat…

- Lidia Buble și sora ei, Estera, au fost cele care au parasit semifinala de la Asia Express- Drumul Imparaților. Concurentele au marturisit ca a fost o experiența pe care nu o vor uita niciodata și au plecat cu zambetul pe buze. Ei bine, cele doua s-au intors acasa la familiile lor, iar micuții Esterei…

- Semifinala din Asia Express - Drumul Imparaților a fost una plina de emoție și tristețe pentru Lidia Buble și Estera. Nestemata din cutie a fost roșie, iar cele doua au fost eliminate din competiție. La scurt timp dupa difuzarea momentului pe televizor, Estera a trasnmis un mesaj emoționant pe rețelele…

- Ultima zi de dinaintea finalei le-a adus concurenților o cursa plina de adrenalina și emoții. Dupa un traseu solicitant, o alta echipa a luat cufarul cu nestemata roșie și parasește competiția Asia Express - Drumul Imparaților in semifinala.

- Lidia Buble și Estera au trecut prin momente de dificultate in timpul unei probe de la Asia Express. Lidia nu s-a mai putut abține și a izbucnit in lacrimi. Care este motivul pentru care concurenta a inceput sa planga chiar in timpul unei probe, puteți vedea mai jos.