Stiri pe aceeasi tema

- Vladuța Lupau s-a ingrijorat fanii din mediul online, asta dupa ce a postat mai multe fotografii cu parul ei. Vladuța Lupau a marturisit pe rețelele de socializare ca se confrunta cu caderea parului dupa naștere. Iata ce a dezvaluit in mediul online!

- Oana Zavoranu ține constant legatura cu fanii sai și in ultimele zile, le-a facut o serie de marturisiri. De aceasta data, vedeta nu a ezitat sa ii critice pe cei care pun preț doar pe latura materiala, fara sa le pese de evoluția pe plan spiritual.

- Oana Zavoranu a ținut sa le mulțumeasca urmaritorilor ei din mediul online. Vedeta a fost implicata de-a lungul timpului in mai multe scandaluri, insa a reușit sa treaca peste toate problemele din viața ei și sa se bucure una dintre cele mai bune perioade de pana acum. Oana Zavoranu a postat pe rețelele…

- Doinita Oancea si Alexandru Ion, doi tineri actori din noua generatie, fac parte din distributia serialului Lia, produs de Ruxandra Ion si difuzat in curand de Antena 1. Cei doi joaca rolurile lui Gabi si Pavel, sot si sotie in serial, si totodata personaje cu roluri-cheie in poveste.Serialul care va…

- Oana Roman este deja obișnuita cu rautațile și jignirile care ii sunt adresate in mediul online, dar o internauta a reușit sa o surprinda, recent. Vedeta a ținut sa expuna identitatea și mesajul unei femei, in care aceasta o jignește in mod direct pe fosta prezentatoare de televiziune.

- Știm deja ca Oana Moșneagu și Vlad Gherman formeaza un cuplu senzațional. Insa, partea cea mai interesanta vine atunci cand cei doi iși "arunca" sageți in mediul online, acolo unde fanii se amuza copios de fiecare data cand aceștia se ironizeaza reciproc cu replici care mai de care mai amuzante. Daca…

- Theo Rose trece printr-o perioada dificila, asta pentru ca artista are probleme de sanatate. Vedeta le-a marturisit fanilor ei pe rețelele de socializare ca este racita, insa și destul de agitata in ultima perioada. Iata ce le-a dezvaluit artista in mediul online!

- Ramona Olaru aduce in fiecare zi zambetul pe buzele telespectatorilor și fanilor sai din mediul online. Frumoasa asistenta de la Neatza face ca totul sa para ușor in viața, insa chiar ea a marturisit ca face ședințe de psihoterapie, in ciuda starii de bine pe care o afișeaza mereu la TV și in mediul…