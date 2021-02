„Nu mă vaccinez și nu port mască”. Declarația controversată a unui actor celebru din România a„In cazul in care nu aveați pe cine sa injurați: nu ma vaccinez și nu port masca”, a scris Dragoș Bucur intr-o postare pe Facebook, marți. Dragoș Bucur a pornit o controversa in mediul online, pe pagina sa de Facebook, in jurul virusului SARS-CoV2, susținand ca nu poarta masca și nu se vaccineaza impotriva infecției. Postarea a declanșat discuții aprinse printre cei peste 60.000 de urmaritori ai sai de pe platforma și nu numai, adunandu-se peste 5.800 de reacții, peste 2.000 de comentarii și 510 distribuiri in cele 17 ore de la publicare. Majoritatea au criticat declarația actorului. Dragoș Bucur… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Dragoș Bucur a anuntat, pe pagina de Facebook, ca nu se vaccineaza si nu poarta masca, iar postarea a devenit virala in scurt timp. In replica, actorul Andi Vasluianu, care seamana cu colegul sau, a anuntat cu umor ca o sa-i fie mai greu pe strada, dupa postarea lui Dragos Bucur. „De astazi…

- E iureș in mediul online dupa ce Dragoș Bucur a facut afirmații controversate pe pagina sa de Facebook. Suferind de diabet de 19 ani, infectat cu Covid anul trecut, in septembrie, actorul a declarat, potrivit click.ro: „In cazul in care nu aveti pe cine sa injurati: nu ma vaccinez si nu port masca“.…

- Internauții s-au imparțit in doua tabere, cei carfe i-au apreciat actorului postarea și cei care l-au criticat. Printre miile de persoane care au reacționat negative la mesajul controversat al actorului și vedetei Pro TV Dragoș Bucur (prezentatorul emisiunii ”Visuri la cheie”) s-a numarat și Lucian…

- Actorul Dragoș Bucur a pornit o dezbatere aprinsa in mediul online dupa o declarație controversata legata de COVID-19 facuta pe pagina sa de Facebook, in care acesta spunea ca nu poarta masca și ca nu se va vaccina.

- Dragoș Bucur a anuntat pe pagina sa de Facebook faptul ca nu poarta masca si ca nu intenționeaza sa se vaccineze impotriva Covid-19. Prezentatorul de la Visuri la cheie a avut coronavirus in septembrie 2020. „In cazul in care nu aveați pe cine sa injurați: nu ma vaccinez și nu... The post Dragos Bucur,…

- Realizatorul emisiunii „Visuri la cheie”, Dragos Bucur (43 de ani), a incins spiritele pe Facebook, dupa ce a transmis ca nu poarta masca si ca nu se va vaccina impotriva COVID-19. Vedeta PRO TV a contractat virusul SARS-COV-2 in septembrie 2020 si a avut o forma usoara a bolii.

- Vedeta PRO TV Dragoș Bucur a anunțat pe Facebook faptul ca nu se va vaccina anti-Covid-19. Postarea actorului a starnit un val de reacții, mulți dintre internauți condamnand o astfel de atitudine. „In cazul in care nu aveți pe cine sa injurați: nu ma vaccinez și nu port masca”, a scris realizatorul…

- Vedeta PRO TV Dragoș Bucur a facut anunțul marți pe Facebook. ”In cazul in care nu aveți pe cine sa injurați: nu ma vaccinez și nu port masca”, a scris realizatorul emisiunii ”Visuri la cheie”, care a fost depistat cu coronavirus in septembrie 2020. Postarea controversata a actorului a adunat 24.000…