- Locuri speciale la UPT pentru absolvenții de liceu proveniți din sistemul de protecție sociala In acord cu Legea Educației Naționale și cu Metodologia-cadru privind organizarea admiterii in invațamantul superior, Universitatea Politehnica Timișoara a alocat, pentru admiterea in anul universitar 2021-2022,…

- Este vara, iar folosirea cremelor de protecție trebuie sa fie o rutina, una obligatorie, pentru a preveni arsurile solare. Nu doar asta. Cu mici excepții, doamnele și domnișoarele folosesc mascara ori ruj. Atenție insa, la ce anume cumparați ori folosiți deja. Numeroase produse de infrumusețare care…

- Placerea de a sta la soare, in deplina relaxare, este cu siguranța, pentru majoritatea persoanelor, momentul mult așteptat in fiecare an. Un bronz perfect este pentru mulți oameni obiectivul principal in vacanta de la mare, insa este important de avut in vedere și protecția pielii impotriva radiatiilor…

- Este mai important sa avem o piele mai sanatoasa decat una bronzata o luna, doua. De aceasta parere este dr. Dana Bratu, medic specialist dermatolog, care subliniaza cat de important e sa nu abuzam de „beneficiile” soarelui. Medicul subliniaza ca soarele de munte prinde mai repede, nu se resimite caldura…

- Vești incredibile pentru romani. Se pare ca un laborator de testare independent a detectat urme de benzen, un carcinogen cunoscut la om, in 78 de produse de protectie solara. Specialiștii trag un semnal de alarma. Ce e de facut. Pericolul descoperit in produsele pentru protectie solara Romanii au ramas…

- Laboratorul Valisure verifica calitatea medicamentelor si a produselor de ingrijire a sanatatii. Recent, compania a testat aproape 300 de produse de protectie solara si a constatat ca 27- contineau benzen, potrivit unui comunicat al companiei. Paisprezece dintre produse (5-) contineau benzen la niveluri…

- Un laborator de testare independent a detectat compusul chimic benzen, un carcinogen cunoscut la om, in 78 de produse de protectie solara si solicita Administratiei SUA pentru Alimente si Medicamente (FDA) sa retraga produsele, potrivit unui studiu publicat de LiveScience la

- Coaja oualor nu trebuie sa fie deteriorata, fara semnele de singe și pene, brinza de vaci trebuie sa fie alba, cu o nuanța cremoasa și cu un miros ușor acru, iar cozonacul - cu suprafața uscata și fara locuri arse. Astfel de sfaturi au dat specialiștii Rospotrebnadzor in ajunul Paștelui. Atunci cind…