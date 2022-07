Stiri pe aceeasi tema

- Vara se nasc hiturile și iata ca inca unul a ieșit recent din studiourile muzicale. Este vorba de cea mai fresh piesa a verii care se numește “E MAMA” și este interpretata de Dumi in colaborare cu Alecsa D. Așa ca fiți atenți pe toate rețelele de socializare și YouTube și zicem sa inceapa vara in forța…

- LOREDANA da oficial startul verii prin lansarea unei melodii care te va ridica de pe scaun de la prima ascultare. Este vorba despre single-ul „Dans, dans, dans”, care poate candida cu usurinta la titlul de coloana sonora a noptilor de vara, a petrecerilor pana la rasarit si a clipelor petrecute alaturi…

- Costi, producatorul ce se afla in spatele multor hituri și voci fresh, impreuna cu Faydee și MARRA lanseaza „Monalisa”, un single fresh, de vara pe ritmuri „caliente”, ce te va cuceri chiar de la primele acorduri. Compus de catre Costi alaturi de Faydee, artist cunoscut in Romania pentru hiturile „Can’t…

- Una dintre soluțiile pe care o propun bancile consumatorilor este suspendarea disputelor din instanța și gasirea unei rezolvari amiabile, prin negociere in cadrul Centrului de Soluționare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB). In afara de masuri precum ajustarea anumitor costuri ce țin…

- Conan Gray a lansat single-ul “Yours”, care va fi prezent pe albumul „Superache”, disponibil incepand cu data de 24 iunie. Conan a crescut așteptarea pentru album cu piesa „Memories”, lansata luna trecuta. Piesa a strans deja peste 19 milioane de stream-uri Spotify și 4 milioane de vizualizari pe YouTube. Publicatia…

- „Mi-e dor de tine” este single-ul pe care direcția 5 l-a pregatit pentru vara aceasta, o piesa plina de emoție, o balada romantica ce surprinde prin fiecare vers sentimentele prin care un indragostit trece atunci cand jumatatea lui nu-i este alaturi. Compus de catre Marian Ionescu și Luciana Geamanu,…

- Dupa ce și-a trecut fanii prin toate starile emoționale, JO colaboreaza din nou cu SHIFT și lanseaza „Destine”, un single cu un mesaj sensibil. Compus de catre SHIFT alaturi de JO, Șerban Cazan, Gabriel Stanoiu și Giulica, „Destine” prezinta prin muzica și versuri o poveste de dragoste toxica, in care…

- Suparat pentru ca, așa cum susține, s-a simțit discriminat la Timișoara, dupa ce i s-a anulat concertul de pe scena salii Capitol a Filarmonicii, cantarețul Jador a promis, in prima faza, ca nu mai vine niciodata sa cante in capitala Banatului. Dupa cateva zile, Jador s-a razgandit și, dupa ce l-a vazut…