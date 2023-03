Stiri pe aceeasi tema

- Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy on Wednesday invited his Chinese counterpart Xi Jinping to Ukraine, for what would be the first direct communication between the two leaders since the beginning of Russia’s all-out war on Ukraine, according to Politico. “We are ready to see Xi here,” Zelenskyy…

- Ministerul Dezvoltarii a pus in dezbatere publica un proiect de lege care modifica Legea 212 din 2022 și prevede ca imobilele cu risc la cutremur nu mai pot fi inchiriate sau date in comodat. Potrivit proiectului de act normativ, vizate sunt cladirile „cu destinația de locuința (…) incadrate prin raport…

- POLITICO, publicatia careia presedinta Maia Sandu i-a acordat recent un interviu ce a starnit ecouri la Moscova, relateaza despre evolutiile politice de la Chisinau si anunta ca Moldova a numit un nou prim-ministru pro-european dupa ce guvernul a cazut „pe fondul presiunilor rusesti". Moldova a primit…

- Și presa internaționala a remarcat, joi, atitudinea președintelui Klaus Iohannis care a fost surprins, chiar și in imaginile transmise oficial de Administrația Prezidențiala, razand cu gura pana la urechi sau zambindu-le larg liderilor europeni prezenți la reuniunea extraordinara a Consiliului European…

- Președintele Klaus Iohannis a fost surprins, joi, 9 februarie, la reuniunea extraordinara a Consiliului European de la Bruxelles, in ipostaze rar intalnite. Șeful statului rade și le zambește tuturor liderilor europeni cu care a stat de vorba. Iar fotografiile au fost realizate de fotograful Administrației…

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, le-a cerut liderilor din blocul comunitar sa avanseze cu discutiile privind folosirea celor 300 de miliarde de euro, reprezentand activele confiscate ale Bancii Centrale a Rusiei, pentru reconstructia Ucrainei, a relatat luni Financial Times, citat…

- Marți, 10 ianuarie, Uniunea Europeana si NATO au semnat o noua declaratie comuna – a treia, dupa cele din 2016 si 2018 – pentru a continua sa-si dezvolte cooperarea, in contextul razboiului de agresiune al Rusiei in Ucraina, transmite EFE si Agerpres . Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, presedintii…

- Liderii UE și NATO au incheiat, marți, un „acord istoric” prin care se urmarește strangerea relațiilor de colaborare dintre cele doua organizații. Este vorba despre o Declarație comuna, semnata de secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, de președintele Consiliului European, Charles Michel, și…