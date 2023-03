Stiri pe aceeasi tema

- Sa visezi un accident poate fi tulburator pentru oricine. Totuși, visele despre accidente nu sunt intotdeauna coșmaruri, ele pot avea numeroase interpretari, in funcție de contextul visului. Descopera ce inseamna cand visezi un accident.Ce inseamna cand visezi un accidentAccidentul in vise simbolizeaza…

- Biroul Politiei Rutiere Lugoj desfasoara, in aceste zile, o actiune atat pe timpul noptii, cat si pe timpul zilei, pentru a depista soferii care nu respecta regulile de circulatie atunci cand se afla la volan. Actiunea face parte dintr-o serie de masuri, menite sa ii disciplineze pe toti participantii…

- Avariile din sistemul public de termoficare al Capitalei s-au inmulțit odata cu scaderea temperaturilor de afara. Sute de blocuri raman aproape zilnic fara caldura și apa calda. Luni, la pranz, erau probleme in toate sectoarele din București.

- Durere fara margini intr-o familie din localitatea Hudești. Un barbat a fost strivit de un copac in timpul serviciului Durere fara margini intr-o familie din localitatea Hudești. Un barbat, angajat al Ocolului Silvic Darabani, a murit, joi, strivit de un copac in timpul unei operațiuni de defrișare…

- Gabriel Vașvari (36 de ani), mijlocașul celor de la Poli Iași, a povestit, in direct la GSP Live, cum a jucat in meciuri trucate, arbitrate de „centrali” romani, care se dadeau drept unii straini. VIDEO. Gabriel Vașvari, detalii despre partidele trucate in care a evoluat: „Nici nu mi-am dat seama”…

- Trei politisti au fost raniti, sambata dupa-amiaza, cand autospeciala in care se aflau a fost implicata intr-un accident rutier in Bucuresti, in timpul unei urmariri. Șoferul urmarit a profitat de ocazie și a disparut, scrie Observatornews. Cei trei agenti din masina urmareau un sofer care nu ar fi…

- Pompierul a fost trimis in judecata dupa ce in iulie 2017 a injunghiat un tanar in timpul unei altercații care a avut loc intr-un club din Iași. Pe langa pedeapsa cu inchisoarea, Tribunalul Iași i-a interzis ofițerului ISU dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, pe…