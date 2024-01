Nu-i accident, ci molimă! E in firea omului, și cu predilecție in cea a romanului, ca pildele bune, folositoare, sa fie ignorate sau chiar persiflate, in timp ce exemplele negative se lipesc cat se poate de rapid și de sigur. De ani intregi ne tot iluzionam cahandbalul feminin romanesc e nu știu ce mare șmecherie la nivel ... Citeste articolul mai departe pe monitorulsv.ro…

Sursa articol si foto: monitorulsv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Eveniment Trei copii și mama acestora au ajuns la spital in urma unui accident rutier decembrie 24, 2023 12:39 Un eveniment rutier s-a produs astazi pe raza localitații Smardioasa, pompierii fiind anunțați ca este vorba de un autoturism implicat și posibil 4 victime. Salvatorii au intervenit cu o…

- La Alba Iulia, credincioșii care vor sa ajunga la biserica greco-catolica trebuie mai intai sa treaca de o sala de jocuri de noroc, lipita chiar de lacașul de cult.„E pacat, e pacat sa fie jocuri de noroc langa o biserica”, spune o localnica reporterilor locali.Primarul a incercat sa ia masuri, insa…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Turda au intervenit in urma cu puține momente la un accident rutier petrecut pe raza localitații Martinești. „Echipajele operative au gasit la fața locului un autoturism rasturnat, insa din fericire nu au existat victime incarcerate. O femeie, conștiența…

- Circulația este blocata intre Arad și vladimirescu, imediat dupa trecerea de cale ferata pe Drumul Național 7 din cauza producerii unui accident rutier. deocamdata nu... The post Circulația este blocata intre Arad și Vladimirescu din cauza unui accident appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- Mai multe perchezitii au fost facute de politistii din Constanta la locuintele unor barbati suspectati de furturi din societati comerciale. Prejudiciul este de 100.000 de lei. Unul dintre barbati a fost prins la inceputul saptamanii, in timpul unei urmariri in care politistii au tras focuri de arma.…

- Un grav accident rutier s-a petrecut, in aceasta dimineața, pe DJ 606. in afara localitații Corlațel, soldat cu un mort și doi raniți.La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul Poliției oraș Vanju Mare. Un barbat de 54 de ani, din comuna Balacița conducea un autoturism pe DJ 606, in afara localitații…

- *IPJ VALCEA* *Accident rutier in localitatea Caineni* La data de 18 decembrie a.c., polițiștii rutieri au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier pe DN 7, soldat cu victime. Din verificarile preliminare efectuate, s-a stabilit ca, un barbat de 40 de ani, din municipiul Targoviște,…

- Un accident mortal a avut loc pe șoseaua naționala DN 65A din județul Argeș. O tanara in varsta de 19 ani, eleva la Școala Postliceala Ion Cantacuzino din Pitești a murit in urma impactului autoturismului cu un copac. Șoferul și a doua pasagera au ajuns la spital in stare grava.