- Vaticanul a repudiat formal, joi, "doctrina descoperirii" din perioada coloniala, folosita cu secole in urma pentru justificarea cuceririlor europene in Africa si Americi, spunand ca aceasta nu este o "expresie a credintei catolice", transmite Reuters.Vaticanul a recunoscut intr-un comunicat emis…

- Africa de Sud a declarat ca este conștienta de obligațiile sale legale de mandatul internațional de arestare a lui Vladimir Putin, inainte de vizita planificata a acestuia in țara in luna august, relateaza agenția Reuters, citata de The Guardian. Purtatorul de cuvant al președintelui Cyril Ramaphosa,…

- Spania a detectat primul caz suspect de febra hemoragica Marburg, o boala infectioasa mortala ce a dus la carantinarea a peste 200 de persoane in Guineea Ecuatoriala, conform unui anunt facut sambata de autoritatile medicale din regiunea Valencia, transmite Reuters. Un barbat in varsta de 34 de ani,…

- Netflix a anunțat joi ca și-a redus prețurile planurilor de abonament in unele țari, deoarece gigantul de streaming incearca sa mențina creșterea numarului de abonați pe fondul concurenței acerbe și al cheltuielilor, scrie Reuters . Acțiunile companiei au scazut cu 5%, subperformand pe piața. Anul trecut…

- O persoana fara istoric de calatorii a murit din cauza holerei in Africa de Sud, a anuntat, joi, departamentul national de sanatate, numarul cazurilor confirmate in aceasta tara ajungand la cinci, relateaza Reuters.

- Temperaturile scazute, drumurile avariate și conexiunile rele la internet ingreuneaza eforturile de salvare in sudul Turciei și nordul Siriei, scrie The Guardian. „Perioada de aur” pentru a salva oameni de sub daramaturi este de pana la trei zile dupa ce a avut loc un cutremur, conform experților citați…

- Cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa, Ryanair, a raportat luni cel mai mare profit dupa taxe, realizat in ultimele trei luni din 2022, si a estimat ca probabil cererea va fi robusta pentru zborurile din perioada sarbatorilor pascale si a verii din 2023, transmite Reuters. Fii…

- Constructorul britanic de automobile de lux Bentley a livrat un numar record de vehicule in 2022, depasind pentru prima data pragul de 15.000 de automobile vandute intr-un singur an, in pofida faptului ca vanzarile de pe piata din China au scazut cu 9% ca urmare a restrictiilor impuse din cauza coronavirusului,…