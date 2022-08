Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul Vasile Buhaescu a semnat, vineri, un contract cu Dinamo si se va alatura lotului pregatit de noul antrenor principal Ovidiu Burca, a anuntat clubul din Șoseaua Ștefan cel Mare. Buhaescu (34 de ani) este unul dintre cei mai prolifici atacanti din Liga 2, cu 73 de goluri marcate in eșalonul…

- Robert Lewandowski, fostul atacant al formației germane Bayern Munchen, a semnat un contract cu FC Barcelona valabil pana in 2027, pentru suma de 45 de milioane de euro, plus 5 milioane bonusuri, a anuntat clubul catalan, citat de AFP și Agerpres . „FC Barcelona si Bayern Munchen au ajuns la un acord…

- Atacantul polonez al echipei Bayern Munchen, Robert Lewandowski, va fi transferat la FC Barcelona pentru suma de 45 milioane euro, plus 5 milioane euro bonus, au anuntat, sambata, mai multe publicatii germane si catalane, citate de Agerpres . Un acord in acest sens a fost gasit in noaptea de vineri…

- FC Barcelona nu a renuntat la ideea de a-l transfera pe atacantul polonez Robert Lewandowski. Spaniolii se pregatesc sa inainteze o noua oferta pentru golgheterul echipei Bayern Munchen, informeaza DPA, citata de Agerpres . Lewandowski (33 de ani) si-a reluat astazi antrenamentele alaturi de colegii…

- Andreas Mihaiu a crescut in Ștefan cel Mare, a avut cateva sclipiri care-i prevesteau un viitor fotbalistic mai bun, insa accidentarile i-au pus numeroase piedici. Fotbalistul de 23 de ani s-a desparțit joi de Dinamo și lasa in urma momente frumoase, dar și multe neimpliniri, mai ales ca, atunci cand…

- Desire Azankpo (29 de ani), liber de contract dupa ce a retrogradat in liga secunda cu Dinamo, se antreneaza alaturi de Sadio Mane in Palma de Mallorca. Noul star al lui Bayern Munchen este in pre-sezon și impletește utilul cu placutul, in vacanța, alaturi de ex-dinamovist, cu care imparte o veche prietenie.…

- Portarul Aleksander Mitrovic (19 ani) a semnat cu divizionara secunda CSC Șelimbar. Internaționalul U19 va purta numarul 68 la formația sibiana. Aleksander Mitrovic a semnat un contract valabil pana in anul 2025 cu grupare antrenata de Eugen Beza. Portarul de 1,91 metri aparținea de italienii de la…

- Raul Florucz, 21 de ani, aripa stanga care evolueaza din 2019 in Croația, este nascut la Linz din parinți romani stabiliți in Austria. Fotbalistul spune ca i-ar placea sa imbrace tricoul tricolor. Raul Alexander Florucz, 21 de ani, este unul dintre copiii nascuți in strainatate din parinți romani, care…