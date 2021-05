Stiri pe aceeasi tema

- AMI a lansat astazi piesa Enigma, primul single de pe viitorul sau album, o colaborare cu Tata Vlad de la B.U.G Mafia. Piesa se anunța a fi un mega-hit al anului 2021. Colaborarea a luat prin surprindere industria muzicala romaneasca, urmand sa ia cu asalt și topurile muzicale. Single-ul care vorbește…

- Una dintre cele mai de succes artiste din Romania și un model pentru mulți tineri, Alina Eremia, lanseaza un nou single, Dependența mea. Piesa vorbește despre dependențe și atașarea fiecarui om de activitați sau lucruri care pot fi considerate superficiale. Din dorința de a ramane in permanența conectați…

- CHVRCHES lanseaza noul single ‘He Said / She Said’, o piesa inregistrata aproape in totalitate de la distanța, pe doua parți diferite ale Atlanticului. Piesa apare la trei ani de la al treilea album, “Love Is Dead”. „Ca toata lumea, am avut mult timp sa ma gandesc și sa reflectez in ultimul an; pentru…

- Vanotek revine cu o piesa in același vibe și sound cu care și-a obișnuit publicul, de data aceasta in colaborare cu Denitia, un artist indie pop din New York. Piesa a fost compusa de Denitia Odigie, Luisa Ionela Luca și de Vanotek.Videoclipul a fost filmat in New York de David Mogan și Hugo Faraco și...…

- In premiera in Romania, IOVA a acceptat provocarea casei de producție de a lansa 26 de piese in anul 2021. Cate una la 2 saptamani, „BI-POLAR”, povestea celor 26 de piese, trece ascultatorul prin 4 etape din viața artistei. PEOPLE, SEARCHIN, HER și SELF. „Roadblock” este piesa care deschide actul 1,…

- Dragalașa de Alessiah lanseaza prima melodie din acest an – „Darling” și este pregatita sa cucereasca publicul prin imaginea de „sweetheart” și vibe-ul fresh al videoclipului.Culori aprinse, o melodie cu un ritm uptempo, energica și perfecta pentru a intra in mood-ul de petrecere, piesa „Darling” este…

- „Badum Tss” ii aduce Cezar Guna, Killa Fonic și REALM impreuna intr-o colaborare care ramane imediat intiparita in minte. Beat-urile fresh ale piesei și vocile artiștilor se completeaza perfect, iar rezultatul este unul care creeaza dependența. Piesa a fost compusa de Cezar Guna, Killa Fonic și REALM,…

- Smiley lanseaza prima sa piesa din 2021, alaturi de Killa Fonic, „Lasa inima sa zbiere”, o piesa despre intimitate, eliberare și tacerea din relații, care se va regasi pe noul sau album, al cincilea din cariera sa artistica, ce se anunța a fi surprinzator ca stil, colaborari și imagine. „Urmeaza cateva…