- Sunt vești proaste din lumea manelelor dupa ce s-a aflat ca prima dragoste mare a lui Nicolae Guța, Sorina, cantareața și ea, se lupta pentru viața ei, fiind grav bolnava. Imaginile cu fosta soția a lui Nicolae Guța sunt de-a dreptul șocante. Cine a facut un apel de ajutorare pentru cantareața? Sorina,…

- Lidia Buble face ce face și iși surprinde cu adevarat fanii! De la o zi la alta, artista da tot mai multe semne cum ca ar fi intr-o relație. Ba mai mult decat atat, recent a postat o declarație de dragoste pe Internet in timp ce se plimba pe mare cu o barca, fiind intr-o vacanța. Iata detaiile care…

- Lumea muzicii e din nou in doliu, asta dupa ce o cunoscuta cantareața a incetat din viața in aceasta dimineața. Artista s-a stins la varsta de 92 de ani, iar anunțul tragic a fost facut de familie.

- „In poporul roman crește setea de credința. Și nu doar in Romania. (...)Socrate spunea ca este de 1000 de ori mai bine sa ți se faca rau decat sa-l faci tu. Horistos ne-a iubit matern, total, cu neliniștile noastre, cu neputințele, ca nu suntem perfecți.Trebuie sa ducem duhul Invierii acasa”, a spus…

- Celia și Ardeli Ancuța traiesc o frumoasa poveste de dragoste, iar recent s-au mutat din Australia in Romania. Soțul artistei a crescut departe de țara noastra și a fost dispus sa renunțe la viața din Australia pentru a locui cu soția și copiii in Romania. Ardeli Ancuța a crescut in Australia, dupa…

- Lidia Buble a fost dintotdeauna una dintre cele mai curtate vedete feminine din showbizul romanesc. Celebra artista și-a deschis sufletul și a spus care este adevarul despre barbații care au trecut prin viața ei. Motivul pentru care a luat o pauza de la social media. De ce a lipsit Lidia Buble de pe…

- Maria Dragomiroiu a venit cu marturii emoționante in fața fanilor. Celebra cantareața de muzica populara a dezvaluit un episod foarte greu din viața sa. Aceasta a susținut de curand ca a fost salvata de la un accident de spiritul mamei ei. Solista este convinsa ca cea care i-a dat viața a ocrotit-o…