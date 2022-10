Nu chiar ultrascurte Nou cuvant in dicționar: GREVA. De la inceputul razboiului din Ucraina, romanii care citesc Telegramul rusesc cu Google Translate au introdus un cuvant nou in limba romana. De fapt, cuvantul e vechi, sensul este nou. Știm ce este greva – o oprire a lucrului in semn de protest. Noul sens al grevei este cel de […] Articolul Nu chiar ultrascurte apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Situatia politico-militara de la granita de Est a NATO s-a complicat si agravat, in urma invaziei Federatiei Ruse in Ucraina. De peste 250 de zile, teritoriul fostei republici sovietice, devenita independenta dupa destramarea URSS, populatia traitoare pe aceste locuri sunt supuse unor distrugeri sistematic…

- Ministerul Apararii al Federației Ruse a anunțat ca și-a pus forțele și mijloacele in așteptare in cazul detonarii unei „bombe nucleare murdare” in Ucraina. In ultimele zile, ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, și-a exprimat ingrijorarea cu privire la o posibila provocare in Ucrainei, cu utilizarea…

- SUA au inarmat și antrenat Ucraina, au sprijinit-o și au impins-o spre confruntarea cu Rusia, au inchis ochii cand extremiștii ucraineni asasinau minoritarii ruși, cand dușmanii politici ai celor sprijiniți de ei dispareau fara urma. Dupa izbucnirea ostilitaților, au continuat sa inarmeze Ucraina, i-au…

- Va rog sa scuzați expresia din titlu! Cu atat mai mult cu cat urmeaza sa o mai folosesc in text. Chiar fara puncte de suspensie. Sunt convins insa ca ma veți ințelege. Și ca imi veți da dreptate. Pe bune ca nu sunt un cacacios! Totuși, exista motive intemeiate sa ma plang. Mai intai, trebuie […] Articolul…

- Am spus de mai multe ori ca tot ceea ce face Rusia in Ucraina a fost facut, mai intai, de așa-zișii „baieți buni”. Putin nu face decat sa repete scenariile occidentale care au dus la destramarea Iugoslaviei, de exemplu. Iar ipocrizia și dublul discurs lovesc din nou: in vreme ce incurajarea statelor…

- Ucraina va pierde de la o treime la jumatate din teritoriile sale ca urmare a conflictului, care ar putea dura pana in 2030, a declarat premierul ungar Viktor Orban, in timpul unei conferințe inchise a partidului de guvernamant Fidesz. In opinia sa, conflictul ar fi fost local, dar Occidentul s-a alaturat,…

- Intr-o singura zi, carburanții s-au ieftinit, la mai toate benzinariile, cu aproximativ 15 bani. Intr-o luna, prețul carburanților auto a scazut cu 1,5 lei. S-a ajuns la un nivel de preț apropiat de cel de dinaintea conflictului din Ucraina. La finalul lunii, va expira termenul de aplicare a reducerii…

- Fermierii bacauani au inregistrat, in acest an, pierderi dupa pierderi, afacerile fiindu-le serios afectate atat de seceta prelungita, cat și de prețurile uriașe la ingrașaminte și combustibil. Zeci de mii de hectare au fost declarate calamitate, sumele pierdute cifrandu-se la sute de mii de euro.…