Nu aveți argumente sau vă este frică să le ridicați? Politicienilor romani In cadrul Adunarii ONU, China declara tranșant ca nu trebuie subestimata voința unificarii cu Taiwanul. In Constituția RFG-ului a fost lasata deschisa poarta unificarii națiunii germane, care a fost infaptuita in cele din urma. Vietnamul a luptat și a suferit pentru a se reunifica. Oare cand vor ințelege politicienii romani și cele doua administrații de la București și Chișinau ca voința poporului roman pentru reunificare nu mai trebuie subestimata? Oare cand vor avea suficienta demnitate naționala reprezentanții instituțiilor de la București și Chișinau din diverse organisme… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

