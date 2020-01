Stiri pe aceeasi tema

- Artista a publicat pe contul ei de Instagram clipul in care il anunța pe rapperul de 28 de ani ca are un cadou in frigiderul gol. Acolo il aștepta nu mai puțin de jumatate de milion de dolari, in bancnote de 100 de dolari. ”Toata lumea spune ca ai mașini, bijuterii, ai de toate, așa ca ce poți sa-i…

- Iulia Albu este cunoscuta pentru excentricitațile ei,fashion editorul reușind sa surprinda de fiecare data la evenimente datoritamachiajelor dramatice și g ținutelor ieșite din comun. Iata insa ca niciMikaela, fiica ei și a lui Mihai Albu, nu se lasa mai prejos, dovedind caașchia nu sare departe de…

- Bogdan Calin a venit la „iUmor” pentru ca l-au trimis „cateva beri” și a reușit sa starneasca hohote de ras, dar și sa-l faca pe Mihai Bendeac sa piarda la un joc pe care l-a propus el. In plus, i-a suparat pe Delia și Cheloo.

- Candidatul PNL la alegerile prezidentiale, presedintele Klaus Iohannis, a starnit rasete la Biblioteca Centrala Universitara cand a fost intrebat daca e folositor pentru un președinte sa știe limbi...

- La o luna dupa ce și-au spus ”Da” in fața ofițerului de stare civila, Catrinel Sandu și medicul stomatolog Steve Schroeter s-au casatorit religios pe o plaja din statul american Florida. Fosta vedeta de televiziune a stralucit intr-o rochie de mireasa alba, cu spatele gol. Cei doi s-au casatorit pe…

- Bianca Dragușanu și Alex Bodi și-au facut apariția aseara, la un eveniment monden, la doar cateva ore dupa ce in mediul online au aparut imagini video in care omul de afaceri era agresiv cu soția sa . Bianca Dragușanu și Alex Bodi s-au comportat pe cat posibil de normal, insa tensiunea dintre cei doi…