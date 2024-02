Stiri pe aceeasi tema

- Aflata la Munchen, in Germania, soția lui Alexei Navalnii, Iulia, a vorbit la Conferința de Securitate la cateva ore dupa ce autoritațile ruse au anunțat ca acesta a murit. „Nu știu daca ar trebui sa cred sau nu aceasta veste oribila”, a spus Iulia Navalnaia, relateaza Reuters și AFP. Ea a precizat…

- Mii de fermieri indieni au participat marți, 13 februarie, la un marș prin care au cerut, printre altele, cresterea preturilor minime pentru recoltele lor. Manifestanții, care se indreptau catre capitala New Delhi, au fost dispersați cu gaze lacrimogene de catre forțele de ordine, relateaza AFP și Reuters,…

- Echipa Kansas City Chiefs a iubitului lui Taylor Swift, Travis Kelce, a caștigat, in ultimele momente, finala de la Super Bowl impotriva celor de la San Francisco 49ers. Cantareața americana și jucatorul au sarbatorit apoi victoria pe teren, relateaza revista People și CNN.Dupa prezentarea trofeului,…

- In Zeebrugge, 2.000 de camioane sunt blocate in prezent de protestul fermierilor. Mai multe drumuri importante de acces au fost deja inchise și nu mai pot fi tranzitate de camionagii. Șoferii de obicei par resemnați, cu sau fara o bere in mana. „Oricum, nu cred ca asta va face mare lucru”, spun ei,…

- Autoritatile dintr-o suburbie a orasului Chicago il cauta luni pe Romeo Nance, un tanar de 23 de ani suspectat ca a ucis sapte persoane in doua locuințe diferite, din apropierea casei sale, noteaza AFP, potrivit Agerpres.This undated photo released by the Joliet (Illinois) Police Department shows Romeo…

- Kfir Bibas a fost rapit, in timpul atacului din 7 octombrie, din kibbuțul Nir Oz din sudul Israelului impreuna cu parintii sai și cu fratele lui in varsta de patru ani. Copilul este considerat cel mai tanar ostatic al Hamas și, daca este inca in viața, a implinit un an joi, 18 ianuarie, relateaza CNN,…

- Litere gigantice care exprima susținerea fața de forțele armate ale Rusiei care lupta pe frontul din Ucraina au fost instalate in fața Ambasadei SUA la Moscova, a constatat joi, 30 noiembrie, agenția AFP, potrivit The Moscow Times.Doua litere latine uriașe, "Z" și "V" - simbolurile folosite de armata…